2020-04-26T16:17:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2020 года составило 65 человек

Из больницы выписали еще одного пациента, переболевшего COVID-19
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 65 человек. 26 апреля медики выписали еще одного пациента, перенесшего COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории Липецкой области выявили 306 случаев новой коронавирусной инфекции: 239 человек продолжают лечение, двое умерли, 65 выздоровели.

По состоянию на 26 апреля в больницах находятся 100 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», еще 202 пациента - с подозрением на вирус. 139 липчан лечатся на дому с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 14 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ нет. Ежедневный медицинский осмотр на дому организовали для 591 липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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