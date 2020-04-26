Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2020 года составило 65 человек
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 65 человек. 26 апреля медики выписали еще одного пациента, перенесшего COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Всего на территории Липецкой области выявили 306 случаев новой коронавирусной инфекции: 239 человек продолжают лечение, двое умерли, 65 выздоровели.
По состоянию на 26 апреля в больницах находятся 100 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», еще 202 пациента - с подозрением на вирус. 139 липчан лечатся на дому с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 14 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ нет. Ежедневный медицинский осмотр на дому организовали для 591 липчанина.
ИСТОЧНИК KP.RU