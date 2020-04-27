Несколько недель под Липецком ищут 26-летнего парня

27 Апр 2020 2020-04-27T17:33:51+03:00

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В Липецкой области ищут молодого человека. 26-летний Кондукторов Андрей Сергеевич пропал в Данкове несколько недель назад. Утром 9 апреля он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт". Нужна помощь волонтеров.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза голубые.

Был одет: черная кожаная куртка, темно-синие джинсы, темно-синяя футболка с белой полоской на груди, темно-синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Кондукторова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU