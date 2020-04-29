Коронавирус в Липецке, новости на 29 апреля 2020 года: в больнице в Долгоруково заразились 6 медиков

29 Апр 2020 2020-04-29T14:26:48+03:00

Коронавирус подтвердился, в том числе, у главврача, его заместителя и заведующей поликлиникой

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В Долгоруково закрыли больницу. У 6 медиков выявили коронавирус. В том числе у заведующей поликлиникой, главврача и его заместителя по медицинской части. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в эту среду, 29 апреля.

Отделения больницы и поликлиника временно закрыты. Продолжает работать лишь инфекционное отделение. Кстати, пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевели в инфекционную больницу в Липецк. Экстренную и неотложную помощь оказывает отделение скорой. На лечение местных жителей теперь кладут в Тербунскую районную больницу.

Напомним, что из-за халатности при работе с больными коронавирусом уволили 3 медиков - заместителя главврача по медицинской части и старшую медсестру больницы №4 "Липецк-Мед", а также заместителя главврача по эпидемиологическим вопросам областной клинической больницы. Меры к главврачу Долгоруковской больницы примут после того, как он выйдет с больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU