Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: открыты дачные маршруты

1 Май 2020 2020-05-01T11:07:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 1 мая, в Липецке пустили движение по 13 садоводческим маршрутам. По данным пресс-службы мэрии, соответствующее распоряжение подписала глава города Евгения Уваркина. Напомним, что обычно автобусы начинали работать уже в середине апреля. В этом году из-за ситуации с коронавирусом дату открытия маршрутов перенесли.

Уехать на дачи липчане смогут только по понедельникам, средам, пятницам. Автобусы отправляются от остановок "Технический университет", "10 микрорайон", "Быханов сад", "Центральный рынок", "Автовокзал", "Автостанция "Сокол", "площадь Мира", "поселок Матырский". В каждом автобусе - представитель департамента транспорта, перевозчика и волонтер. Они будут следить за соблюдением мер безопасности в салоне. А волонтеры расскажут о правилах проезда в транспорте, а также дадут маску тем, у кого ее нет. Кстати, в автобус пустят не более 50 пассажиров. При этом проезд будет бесплатным для всех. Нужно лишь приложить свою транспортную карту к терминалу, чтобы взять билет. Деньги не спишутся.

О работе пригородных маршрутов №118, №132, №135 и №161 можно узнать в управлении дорог и транспорта Липецкой области. Телефон приемной 25-88-88.

ИСТОЧНИК KP.RU