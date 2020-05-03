Еще 39 человек в Липецкой области заразились коронавирусом
Общее количество зараженных достигло 520 случаев
фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус подтвердился еще у 39 человек в Липецкой области. Об этом сообщил региональный оперштаб 3 мая. Всего за время эпидемии выявили 520 случаев заражения COVID-19 среди липчан. 89 человек выздоровели, двое скончались.
Большая часть зараженных приходится на сам Липецк. Единичные случаи отмечают в районах области. В случае обнаружения крупных очагов коронавируса, вокруг районов выставляют КПП, где всем въезжающим измеряют температуру и напоминают про условия самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU