Еще 39 человек в Липецкой области заразились коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T11:13:35+03:00

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Коронавирус подтвердился еще у 39 человек в Липецкой области. Об этом сообщил региональный оперштаб 3 мая. Всего за время эпидемии выявили 520 случаев заражения COVID-19 среди липчан. 89 человек выздоровели, двое скончались.

Большая часть зараженных приходится на сам Липецк. Единичные случаи отмечают в районах области. В случае обнаружения крупных очагов коронавируса, вокруг районов выставляют КПП, где всем въезжающим измеряют температуру и напоминают про условия самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU