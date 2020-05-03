2020-05-03T20:43:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В районной больнице Липецкой области пациентка заразила коронавирусом 18 человек

Женщина подхватила инфекцию от мужа, который вернулся из Москвы
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом Липецкой области.фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом Липецкой области.
Изменить размер текста:

Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы временно не работает. Об этом сообщил региональный оперативный штаб 3 мая. У одной из пациенток стационара выявили коронавирус. Женщина заразилась от мужа, который вернулся из Москвы. Контактировавших с больной сразу же проверили: положительный анализ на COVID-19 у 11 медиков и 7 пациентов.

Как уточнили в оперштабе, все медработники находятся на лечении в режиме самоизоляции. Четырех пациентов с подтвержденным коронавирусом госпитализировали в Липецкую горбольницу скорой медицинской помощи. Трое лечатся дома. Терапевтическое отделение продезинфицировали и закрыли на две недели. Больных для оказания экстренной помощи временно отправляют в неврологическое отделение Чаплыгинской больницы.

Напомним, всего в Липецкой области зафиксировали 520 случаев заражения COVID-19. 109 человек выздоровели, двое - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанка отдала лжеброкерам почти полмиллиона рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 мая 2020 года составило 109 человек
В районной больнице Липецкой области пациентка заразила коронавирусом 18 человек
Еще 39 человек в Липецкой области заразились коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 339 человек
В Липецке мошенники по смс оформили на женщину кредит и забрали все деньги
Новые случаи заражения корнавирусом в Липецке на 2 мая 2020 года: COVID-19 заболели еще 35 человек
Руководители города и области поздравили липчан с 1 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 1 мая 2020 года: 305 человек под подозрением на COVID-19
Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: открыты дачные маршруты
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 мая 2020 года: 31 новый случай