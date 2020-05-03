В районной больнице Липецкой области пациентка заразила коронавирусом 18 человек

3 Май 2020 2020-05-03T20:43:18+03:00

Женщина подхватила инфекцию от мужа, который вернулся из Москвы

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Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы временно не работает. Об этом сообщил региональный оперативный штаб 3 мая. У одной из пациенток стационара выявили коронавирус. Женщина заразилась от мужа, который вернулся из Москвы. Контактировавших с больной сразу же проверили: положительный анализ на COVID-19 у 11 медиков и 7 пациентов.

Как уточнили в оперштабе, все медработники находятся на лечении в режиме самоизоляции. Четырех пациентов с подтвержденным коронавирусом госпитализировали в Липецкую горбольницу скорой медицинской помощи. Трое лечатся дома. Терапевтическое отделение продезинфицировали и закрыли на две недели. Больных для оказания экстренной помощи временно отправляют в неврологическое отделение Чаплыгинской больницы.

Напомним, всего в Липецкой области зафиксировали 520 случаев заражения COVID-19. 109 человек выздоровели, двое - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU