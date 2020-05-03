Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 мая 2020 года составило 109 человек

3 Май 2020 2020-05-03T20:09:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 мая 2020 года

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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 109 человек. Как сообщил региональный оперштаб, 3 мая завершили лечение еще 20 пациентов. Таким образом на лечении остаются 409 зараженных, двое умерли. За все время эпидемии в области зарегистрировали 520 случаев коронавируса.

Сейчас в больницах находятся 131 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 346 человек с подозрением на инфекцию. 278 лечатся на дому с легкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова - 19 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU