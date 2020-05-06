2020-05-06T10:40:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года: еще 46 человек с диагнозом COVID-19

Общее число зараженных коронавирусом в Липецке на 6 мая достигло 656 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Оперштаб представил данный по новым случаям заражения коронавирусом в Липецке на 6 мая 2020 года. По данным на утро в Липецке зарегистрировали 46 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Тем самым общее число зараженных коронавируслм в Липецке достигло 656 человек. Из них 117 человек выздоровели, 2 – скончались и 537 остаются на лечении. Большая часть зараженных приходится на областной центр - в самом Липецке регистрируют более 10 новых случаев в день.

Больше половины пациентов с легкой формой течения вируса получают лечение на дому. Накануне сообщалось, что в обсерваторе Данкова находятся 8 человек, на строгой домашней изоляции под наблюдением врачей и с ежедневной сдачей тестов оставались 1084 человек. И те и другие без симптомов ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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