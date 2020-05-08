2020-05-08T16:11:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке продлили до 31 мая

Ограничения будут ослаблять в течение месяца если не будет расти число зараженных [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режим самоизоляции в Липецке продлили до конца месяцаРежим самоизоляции в Липецке продлили до конца месяцаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке продлевается до 31 мая 2020 года. Об этом сообщил на совещании губернатор Липецкой области Игорь Артамнов. Отметим, что ранее введенный еще в конце марта режим изоляции уже продлевали до 12 мая.

Почему режим самоизоляции в Липецке продлили до конца мая .

Но текущая ситуация с эпидемией по коронавирусу показала, что снимать ограничения еще рана. Сейчас ежедневно регистрируют более чем по 40 новых случаев заражения COVID-19, причем порой больные поступают уже сразу в тяжелом состоянии.

При это губернатор не исключил, что в течение месяца могут быть ослабления режима – это опять же зависит от количества зараженных. Например, если в течение следующей недели число новых случаев в день увеличиваться не будет, то постепенно начнут открывать предприятия и организации. Первыми планируют открыть загсы, центры «Мои Документы» и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело пропавшего парня нашли в мешке в реке Дон под Липецком
Липецк выходит на плато по COVD-19, сообщил губернатор на совещании по коронавирусу
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке продлили до 31 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 8 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 327 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 мая 2020 года составило 186 человек
НЛМК поможет в организации в Липецке праздничных мероприятий ко Дню Победы
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
Под Липецком пьяная женщина убила любовника, воткнув нож в сердце
В Липецке умер от коронавиурса третий пациент
В Липецке рецидивист украл металлическую скамью с пляжа
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 8 мая 2020 года: COVID-19 еще у 49 человек
Под Липецком сбили мотоциклиста – водитель в больнице
Нарушение режима самоизоляции в Липецке: люди гуляют без пропусков
В Липецке поймали членов международной наркобанды из Центральной Азии
Количество выздоровевших от коронавируса в Липецке на 7 мая увеличилось до 142 человек
В Липецке на камеру попала погоня за водителем БМВ, который погиб, врезавшись в дерево
Коронавируса в Липецке, новости на 7 мая 2020 года: COVID-19 подозревают еще у 395 человек
Системообразующие предприятия Черноземья получили поддержку от Сбербанк