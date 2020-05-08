Всеобщий режим самоизоляции в Липецке продлили до 31 мая

8 Май 2020 2020-05-08T16:11:19+03:00

Ограничения будут ослаблять в течение месяца если не будет расти число зараженных [видео]

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Всеобщий режим самоизоляции в Липецке продлевается до 31 мая 2020 года. Об этом сообщил на совещании губернатор Липецкой области Игорь Артамнов. Отметим, что ранее введенный еще в конце марта режим изоляции уже продлевали до 12 мая.

Почему режим самоизоляции в Липецке продлили до конца мая .

Но текущая ситуация с эпидемией по коронавирусу показала, что снимать ограничения еще рана. Сейчас ежедневно регистрируют более чем по 40 новых случаев заражения COVID-19, причем порой больные поступают уже сразу в тяжелом состоянии.

При это губернатор не исключил, что в течение месяца могут быть ослабления режима – это опять же зависит от количества зараженных. Например, если в течение следующей недели число новых случаев в день увеличиваться не будет, то постепенно начнут открывать предприятия и организации. Первыми планируют открыть загсы, центры «Мои Документы» и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU