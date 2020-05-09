2020-05-09T12:29:59+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза

Липчан просят соблюдать правила поведения во время непогоды
Юлия КЛЮЕВА
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На Липецк надвигается грозаНа Липецк надвигается грозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о непогоде в эту субботу 9 мая. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 2-4 часа ожидается гроза. Тяжелые и синие тучи уже начали сгущаться над областным центром. Слышны раскаты грома. В некоторых районах пошел дождь.

Спасатели напоминают, что во время грозы нужно соблюдать правила безопасности: отключить дома все электроприборы, не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Следите за сквозняками в помещении. Они могут привлечь шаровую молнию. Оказавшись на улице, сотовый лучше отключить. Грозу можно переждать в автомобиле - в салоне машины вполне безопасно. При этом нужно закрыть окна и опустить автомобильную антенну. А вот на велосипед или мотоцикл во время непогоды лучше не садиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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