2020-05-09T20:54:01+03:00
Общество

Липчане делятся фотографиями родственников, прошедших Великую Отечественную войну

Жители Липецка и области празднуют онлайн [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу липчане вместе со всей страной празднуют 75-летие Великой Победы. В этом году 9 Мая получилось несколько иным. Дело в том, что из-за ситуации с коронавирусом традиционные мероприятия перенесли. А некоторые состоялись онлайн.

К примеру, акция "Бессмертный полк" прошла в цифровом формате. Кстати, многие липчане опубликовали фото своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, в соцсетях. Каждый из них благодарит героев, которые подарили нам ясное небо над головой.

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Липчане делятся в соцсетях фото родственников, прошедших Великую Отечественную войну
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"Бессмертный полк" онлайн в Липецкой области
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amiami133amiami133
Липчане делятся фотографиями своих героев, прошедших Великую Отечественную войну
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Онлайн-шествие "Бессмертного полка" в Липецке
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Кстати, некоторые липчане в честь праздника украсили свои окна и балконы. Также в объективы камер горожан попали летчики, возвращавшиеся с авиапарада в Москве.

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Липецке украсили свои окна к празднику Великой Победы
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В День Победы липецкие летчики пролетели над городом
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В День Победы липецкие летчики пролетели над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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