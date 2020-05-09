Липчане делятся фотографиями родственников, прошедших Великую Отечественную войну

9 Май 2020 2020-05-09T20:54:01+03:00

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В эту субботу липчане вместе со всей страной празднуют 75-летие Великой Победы. В этом году 9 Мая получилось несколько иным. Дело в том, что из-за ситуации с коронавирусом традиционные мероприятия перенесли. А некоторые состоялись онлайн.

К примеру, акция "Бессмертный полк" прошла в цифровом формате. Кстати, многие липчане опубликовали фото своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, в соцсетях. Каждый из них благодарит героев, которые подарили нам ясное небо над головой.

eremeevava Липчане делятся в соцсетях фото родственников, прошедших Великую Отечественную войну

ingaegorova7413 "Бессмертный полк" онлайн в Липецкой области

amiami133 Липчане делятся фотографиями своих героев, прошедших Великую Отечественную войну

elenaproskurina_ Онлайн-шествие "Бессмертного полка" в Липецке

Кстати, некоторые липчане в честь праздника украсили свои окна и балконы. Также в объективы камер горожан попали летчики, возвращавшиеся с авиапарада в Москве.

vyacheslavna48 Липецке украсили свои окна к празднику Великой Победы

lenkaprofy В День Победы липецкие летчики пролетели над городом

В День Победы липецкие летчики пролетели над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU