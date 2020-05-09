Липчане делятся фотографиями родственников, прошедших Великую Отечественную войну
В эту субботу липчане вместе со всей страной празднуют 75-летие Великой Победы. В этом году 9 Мая получилось несколько иным. Дело в том, что из-за ситуации с коронавирусом традиционные мероприятия перенесли. А некоторые состоялись онлайн.
К примеру, акция "Бессмертный полк" прошла в цифровом формате. Кстати, многие липчане опубликовали фото своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, в соцсетях. Каждый из них благодарит героев, которые подарили нам ясное небо над головой.
Кстати, некоторые липчане в честь праздника украсили свои окна и балконы. Также в объективы камер горожан попали летчики, возвращавшиеся с авиапарада в Москве.
В День Победы липецкие летчики пролетели над городом.
ИСТОЧНИК KP.RU