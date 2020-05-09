2020-05-09T20:12:50+03:00
Общество

Руководители Липецка и области поздравили ветеранов и жителей с Днем Победы

Они пожелали липчанам здоровья, добра и мира [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В эту субботу руководители Липецка и области поздравили жителей с Днем Победы. По словам мэра города Евгении Уваркиной, 9 мая - это День гордости за мужество и стойкость нашего народа. И вместе с тем, День памяти и скорби, ведь победа досталась страшной и жестокой ценой.

Мэр Липецк Евгения Уваркина поздравила липчан с праздником Великой Победы!.

- Наш долг - позаботиться о тех, кто жив, сохранить память о тех, кто ушел, - обратилась к липчанам глава города. - Каждый день проживать с чувством признательности за мир, который был отвоеван такой ценой. Я хочу от всей души поздравить ветеранов и всех липчан с этим великим праздником. Желаю всем нам крепкого здоровья, бодрости духа, добра, мира и сохранения памяти о Великом подвиге нашего народа!

Губернатор Игорь Артамонов напомнил о тех, кто стал символом беспримерного героизма и мужества нашего народа. Об испытаниях, тяжким грузом свалившихся на плечи каждого человек.

- Воины-освободители, среди которых более 260 тыс. жителей Липецкой области, совершили великий подвиг во имя мира, ради будущего детей и внуков, - сообщил Игорь Артамонов. - Наша святая обязанность – приумножать из поколения в поколение героическую летопись Отечества. С днем Великой Победы! Пусть в каждом доме будут мир, согласие и благополучие.

С Днём Победы поздравил липчан Игорь Артамонов.

Напомним, что в 21.50 Липецк присоединится к Всероссийской акции "Фонарики Победы" - горожане могут подойти к окну со свечкой или фонариком. В 10 часов вечера небо над областным центром раскрасят 75 небольших салютов. Их запустят в разных районах города.

Игорь Артамонов об отце-фронтовике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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