2020-05-10T11:57:33+03:00
Общество

В Липецкой области прокурор потребовала снести забор, преграждающий дорогу к Дону

Нарушение зафиксировали в Лебедянском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Незаконное ограждение, которое не позволяет местным жителям пройти к реке Дон, обнаружила прокуратура Лебедянского района во время проверки.

В соответствии с Водным кодексом России береговая полоса шириной в 20 метров предназначена для общего пользования. То есть каждый житель вправе пользоваться ею: гулять там, рыбачить, отдыхать. Запрещено только использования механических транспортных средств на этой территории.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника земельного участка демонтировать ограждение и освободить береговую полосу. Исполнение судебного решения также проконтролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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