2020-05-10T16:09:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 мая 2020 года составило 190 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число вылечившихся от коронавируса липчан выросло до 190 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, 10 мая завершили лечение еще четыре пациента. Всего в Липецкой области зарегистрировали 849 случаев COVID-19. Продолжают лечение 656 человек, трое умерли.

В больницах находятся: 202 пациента с подтвержденным коронавирусом, 367 - с подозрением на инфекцию. 454 пациента с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому. В обсерваторе Данкова находятся 10 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1 351 липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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