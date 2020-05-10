2020-05-10T16:20:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Липецкий оперштаб рассказал, в каких районах выявили коронавирус за последние сутки

Больше всего, 29 человек, зафиксировали в Липецке
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Утром 10 мая региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 48 новых случаях COVID-19 в Липецкой области. Распределение заболевших по муниципалитетам оказалось следующим: 29 - в Липецке, по три человека - в Ельце, Грязинском и Липецком районах, пятеро - в Долгоруковском районе, двое - в Лев-Толстовском, по одному - в Задонском, Тербунском и Усманском районах.

Всего в регионе зарегистрировали 849 случаев коронавируса. 190 человек уже выздоровели, трое умерли, 656 - продолжают лечение. В больницах находятся: 202 пациента с подтвержденным коронавирусом, 367 - с подозрением на инфекцию. 454 пациента с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому. В обсерваторе Данкова -10 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1 351 липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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