С Матырского водохранилища в Липецке подняли тело мужчины

12 Май 2020 2020-05-12T07:58:29+03:00

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Трагедия на воде случилась в районе Матырского водохранилища в Липецке в понедельник вечером, 11 мая. Спасателям поступило сообщение, что в районе водоема утонул человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, тело утонувшего мужчины подняли спасатели на водных объектах. Труп обнаружили в 18.20 в районе песчаной косы.

Тело передали правоохранительным органам. По факту гибели человека идет доследственная проверка. Что именно произошло, как погиб человек и точную причину смерти установят в ходе поверки.

Спасатели просят липчан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде: не нырять в незнакомых местах, приближаться к речным судам, плавать на надувных камерах или матрасах и купаться в нетрезвом виде. А при катании на лодке нельзя ее раскачивать, меняться местами, вставать и перегибаться за борт.

ИСТОЧНИК KP.RU