2020-05-12T07:58:29+03:00
Происшествия

С Матырского водохранилища в Липецке подняли тело мужчины

Труп обнаружили вечером в районе песчаной косы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Тело подняли с Матырского водохранилищаТело подняли с Матырского водохранилищаФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

Трагедия на воде случилась в районе Матырского водохранилища в Липецке в понедельник вечером, 11 мая. Спасателям поступило сообщение, что в районе водоема утонул человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, тело утонувшего мужчины подняли спасатели на водных объектах. Труп обнаружили в 18.20 в районе песчаной косы.

Тело передали правоохранительным органам. По факту гибели человека идет доследственная проверка. Что именно произошло, как погиб человек и точную причину смерти установят в ходе поверки.

Спасатели просят липчан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на воде: не нырять в незнакомых местах, приближаться к речным судам, плавать на надувных камерах или матрасах и купаться в нетрезвом виде. А при катании на лодке нельзя ее раскачивать, меняться местами, вставать и перегибаться за борт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник без воды останутся 6 улиц Липецка
С Матырского водохранилища в Липецке подняли тело мужчины
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 11 мая увеличилось до 194 человек
Ослабление режима самоизоляции в Липецке: открывают магазины и торговые центры
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 11 мая 2020 года приближается к 900
Липецкий оперштаб рассказал, в каких районах выявили коронавирус за последние сутки
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 мая 2020 года составило 190 человек
В Липецкой области прокурор потребовала снести забор, преграждающий дорогу к Дону
В Липецкой области еще у 48 человек обнаружили коронавирус 10 мая
День Победы в Липецке завершился праздничным салютом
День Победы в Липецке 2020: жители поют военные песни, которые звучат из автомобиля-телевизора
Руководители Липецка и области поздравили ветеранов и жителей с Днем Победы
Липчане делятся фотографиями родственников, прошедших Великую Отечественную войну
Коронавирус в Липецке, новости на 9 мая 2020 года: у 350 человек подозревают инфекцию
МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гроза
Онлайн-акция Бессмертный полк в Липецке 2020: к мероприятию присоединились полицейские
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 мая 2020 года: 49 новых случаев
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку