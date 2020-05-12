2020-05-12T09:14:39+03:00
Общество

Во вторник без воды останутся 6 улиц Липецка

Энергетики будут устранять коммунальную аварию и ремонтировать канализационный коллектор
Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 12 мая, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Стаханова, 7, 11, 13, 13а, 13б, 19, 21, 23, 29а; Петра Смородина, 12,16; проспекту 60 лет СССР, 24. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", причина тому - коммунальная авария у дома №18 по улице Петра Смородина. Там произошла утечка на водоводе диаметром 100 мм.

В этот же день на улице Механизаторов - проспекте Победы специалисты будут ремонтировать канализационный коллектор. Из-за чего с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Механизаторов, 1, 3-6; Папина, 21, 21/2, 23, 23/2, 25, 27; проспект Победы, 47, 49, 53, 53а, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а строение 1-2, 69а/1-2, 69а владение 1-2, 87а, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98, 98а, 100, 102, 104б.

На это же время холодную воду отвключат в доме №106а по проспекту Победы. Там пройдут ремонтные работы на ВНСП-56.

Дополнительную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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