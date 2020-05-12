Под Липецком пропала 16-летняя девушка

12 Май 2020 2020-05-12T10:29:56+03:00

Елена ушла из дома в Добринском районе и до сих пор не вернулась

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В Липецкой области пропал подросток. 16-летнюю Рыжкову Елену Денисовну ищут в Добринском районе. В минувший понедельник, 11 мая, девушка ушла из дома около 19.10 в районе улицы Спортивная в селе Нижняя Матренка. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 156-158 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы ниже плеч, глаза карие.

Была одета: темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Рыжкову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, написать на почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU