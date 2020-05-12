2020-05-12T10:45:32+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулась иномарка: погибла женщина

Госпитализировали водителя и 5-летнего мальчика
Юлия КЛЮЕВА
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Страшная авария под Липецком: погибла женщина, двое пострадалиСтрашная авария под Липецком: погибла женщина, двое пострадалиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие праздничные дни на дорогах Липцекой области автоинспекторы выявили 5 572 нарушения правил дорожного движения. За руль сели 54 пьяных водителя. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, их привлекли к административной ответственности. Еще 102 человека не пристегнулись во время движения. 4 800 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 47 аварий, в которых никто не пострадал.

В субботу 9 мая на трассе Хлевное -Тербуны иномарка вылетела в кювет. Страшное ДТП случилось в Тербунском районе. 34-летний водитель "Джели" не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. 37-летняя пассажирка погибла. Водителя и 5-летнего мальчика с травмами госпитализировали.

В тот же день на улице Ударников в районе Сырского Рудника эвакуатор наехал на 34-летнего мужчину. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Накануне, 11 мая, в Липецке на улице Варшавская 80-летний водитель "ВАЗ-2105" сбил 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы. Врачи осмотрели его и отпустили.

А в селе Замартынье Добровского района перевернулся "Рено". Пострадали 28-летний водитель, пассажиры 15-ти и 17-ти лет. Их доставили в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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