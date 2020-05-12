2020-05-12T11:52:37+03:00
Общество

В Липецке появился главный архитектор

Им стал Михаил Бушин
Юлия КЛЮЕВА
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Новый главный архитектор ЛипецкаНовый главный архитектор ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке назначили нового главного архитектора. Им стал Бушин Михаил Владимирович, пройдя конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы. Соответствующее распоряжение уже подписала мэр города Евгения Уваркина. В этот вторник, 12 мая, главный архитектор приступил к своим обязанностям.

Михаил Владимирович Бушин родился в 1983 году в Воронежской области. В 2005 году получил диплом ЛГТУ по специальности "Проектирование зданий". Его первый проект - вариант архитектурного решения храма святой мученицы Татианы на улице Московской, который позже воплотился в жизнь. Также он участвовал в конкурсе проектов застройки Липецкого городища. Его совместная работа с архитектором Антоном Коста заняла первое место.

Михаил Бушин работал архитектором в различных организациях, начальником отдела капитального строительства, главным инженером. Разрабатывал проект по капремонту фасадов домов по улицам Гагарина, Зегеля, Желябова, а также по строительству жилья в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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