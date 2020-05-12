Спасатели предупреждают липчан о грозе и сильном ветре

12 Май 2020 2020-05-12T13:32:22+03:00

Непогода обрушится на Липецк и область ночью

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Спасатели вновь разослали липчанам экстренное предупреждение. С 18.00 этого вторника, 12 мая, до 18.00 среды, 13 мая, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие сутки ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью дожди, местами грозы. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В светлое время суток местами небольшой дождь. Прогреется до 16 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Местами порывы до 18 м/с.

Спасатели просят липчан соблюдать правила безопасности во время непогоды. В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU