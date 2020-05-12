Единоразовые выплаты на детей в Липецке в 2020 году: жители не могут оставить заявку на президентские 10000 рублей

12 Май 2020 2020-05-12T14:33:52+03:00

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С этого вторника, 12 мая, липчане могут оформить выплаты на детей с 3 до 15 лет включительно. Речь идет о финансовой помощи в 10 тыс. рублей, которая предоставляется единовременно семьям с детьми, которые родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Причем, вне зависимости от доходов и материнского капитала. У ребенка должно быть гражданство РФ.

Заявление можно подать через портал Госуслуг. Для этого нужно зайдя на сайт, кликнуть на вкладку "Услуги", забить в поиске "Пенсионный Фонд". Появится страница со списком услуг ПФР. Пролистав до самого низа, зайти в раздел "неэлектронные". Там есть услуга "Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет". И заполнить заявление. Оно подается дистанционно. Указать нужно сведения из свидетельства о рождении ребенка, а также свой счет, на который переведут деньги. Выплаты начнутся с 1 июня. Подать заявление нужно успеть до 1 октября.

Многие жители Липецка и области уже попытались отправить заявление. Но у многих этого сделать не получилось.

- Сейчас сайт работает с большой нагрузкой, - предупредили в пресс-службе областной администрации. - Можно попробовать сделать это чуть позже. Времени еще много.

ИСТОЧНИК KP.RU