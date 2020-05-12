2020-05-12T15:33:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Липецке отменяют обязательную самоизоляцию по коронавирусу и пропускной режим с кодами

Предложение озвучил губернатор на заседании штаба
Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 12 мая, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил отменить пропускную систему в режиме самоизоляции. Это предложение он озвучил на заседании оперативного штаба по коронавирусу. Также предлагается приостановить действие режима обязательной самоизоляции на территории всей Липецкой области.

Как уточнили в пресс-службе, при этом сохранится запрет на массовые мероприятия, а также требование оставаться дома для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также сохранится режим самоизоляции для граждан, которые прибывают в Липецкую область из-за границы и других регионов.

Кроме этого, власти напоминают, что несмотря на ослабление ограничений и требований, граждане все также обязаны строго соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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