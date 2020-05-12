2020-05-12T16:15:33+03:00
Происшествия

Росгвардия, ДПС и МЧС тушили пожар в квартире в Липецке

Росгвардейцы оказались неподалеку и первыми прибыли на пожар на улице Меркулова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Сотрудники Росгвардии потушили пожар в ЛипецкеСотрудники Росгвардии потушили пожар в ЛипецкеФото: Предоставлено Росгвардией
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В Липецке росгвардейцы, случайно оказавшись рядом, предотвратили серьезный пожар. Все произошло на улице Меркулова, где из окон одной из квартир начал валить густой черный дым. В тот момент неподалеку территорию патрулировали сотрудники вневедомственной охраны Роснвардии. Именно они получили сообщение, что из квартиры выбиваются клубы дыма и тут же помчались на адрес. Именно они первыми оказались на месте ЧП вместе с сотрудниками ДПС.

Сотрудники Росгвардии потушили пожар в Липецке.Видео пресс-службы Росгвардии региона

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники охраны оперативно сбили огонь с помощью подручных средств и закрыли окна, чтобы ограничить поступление кислорода. Параллельно автоинспекторы позаботились, чтобы к дому смогли беспрепятственно попасть пожарные, которые в итоге окончательно ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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