Росгвардия, ДПС и МЧС тушили пожар в квартире в Липецке
В Липецке росгвардейцы, случайно оказавшись рядом, предотвратили серьезный пожар. Все произошло на улице Меркулова, где из окон одной из квартир начал валить густой черный дым. В тот момент неподалеку территорию патрулировали сотрудники вневедомственной охраны Роснвардии. Именно они получили сообщение, что из квартиры выбиваются клубы дыма и тут же помчались на адрес. Именно они первыми оказались на месте ЧП вместе с сотрудниками ДПС.
Сотрудники Росгвардии потушили пожар в Липецке.Видео пресс-службы Росгвардии региона
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники охраны оперативно сбили огонь с помощью подручных средств и закрыли окна, чтобы ограничить поступление кислорода. Параллельно автоинспекторы позаботились, чтобы к дому смогли беспрепятственно попасть пожарные, которые в итоге окончательно ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU