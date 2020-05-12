Липецкие силовики, секретные службы и военные «предотвратили теракт» с угрозой радиоактивного заражения
На одном из объектов Минобороны в Липецке прошли командно-штабные учения спецслужб «Арсенал-2020». В них приняли участие сотрудник региональных ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ЦССИ, ФСО, Росгвардии, а также воинских частей 62632 и 81819.
В ходе учений спецслужбы и военные отработали контртеррористическую операцию. По легенде учений секретные и спецслужбы должны были предотвратить теракт с угрозой радиоактивного заражения.
С учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу, руковдитель оперативного штаба, начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Овичнников решил провести учения с минимальным количеством людей. На территории условно вводился режим контртеррористической операции.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, по оценке руководителя оперштаба, участники выполнили все поставленные задачи в полном объеме. При этом в ходе учений выявили ряд проблемных вопросов, теперь систему противодействия терроризму усовершенствуют.
ИСТОЧНИК KP.RU