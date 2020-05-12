2020-05-12T18:20:05+03:00
Общество

Липецкие силовики, секретные службы и военные «предотвратили теракт» с угрозой радиоактивного заражения

Оперативным штабом на учениях «Арсенал-2020» руководили ФСБ
Лия МУРАДЬЯН
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Учения "Арсенал-2020" в ЛипецкеУчения "Арсенал-2020" в ЛипецкеФото: УФСБ по Липецкой области
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На одном из объектов Минобороны в Липецке прошли командно-штабные учения спецслужб «Арсенал-2020». В них приняли участие сотрудник региональных ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ЦССИ, ФСО, Росгвардии, а также воинских частей 62632 и 81819.

В ходе учений спецслужбы и военные отработали контртеррористическую операцию. По легенде учений секретные и спецслужбы должны были предотвратить теракт с угрозой радиоактивного заражения.

С учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу, руковдитель оперативного штаба, начальник УФСБ по Липецкой области Владимир Овичнников решил провести учения с минимальным количеством людей. На территории условно вводился режим контртеррористической операции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, по оценке руководителя оперштаба, участники выполнили все поставленные задачи в полном объеме. При этом в ходе учений выявили ряд проблемных вопросов, теперь систему противодействия терроризму усовершенствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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