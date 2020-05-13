2020-05-13T08:44:58+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Липецке в 2020 году: какие семьи могут получить и как это сделать

Пособия семьям в коронавирус начнут платить с 1 июня [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области в полном объеме воплотят все меры социальной поддержки, о которых сообщил во время обращения Владимир Путин. В связи с самоизоляцией и ситуацией по коронавирусу выплаты положены семьям с детьми. Кто может их получить и как это сделать объяснили в соцзащите. В администрации области уточнили, что для пособия нужно подать заявление на портале госуслуг.

Новые выплаты семьям с детьми в Липецке 2020 году: кто может получить и как .

Заместитель начальника управления социальной защиты населения Липецкой области Елена Михайлова сообщила, что выплаты начнутся уже с 1 июня, а прием заявлений продлится до 1 октября.

Какая семья на что может рассчитывать и как получить выплаты от государства за коронавирус, можно подробно узнать по телефонам: 8-800-450-48-48 – единая диспетчерская служба; 25-24-24 – горячая линия управления соцзащиты; 522-142 – колл-центр МФЦ.

Кроме этого задавать вопросы сотрудникам соцзащиты можно в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм — @usznlo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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