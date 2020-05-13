2020-05-13T09:41:11+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Липецке погиб водитель «Кии»

За сутки на дорогах региона в двух ДТП один человека пострадал, один – погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП с двумя "Ладами" пострадала пассажиркаВ ДТП с двумя "Ладами" пострадала пассажиркаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Смертельная авария произошла во вторник, 12 мая, около 10.00 на улице Циолковского в Липецке. Там столкнулись «Киа» с 48-летним водителем и «Хендай» под управлением 36-летнего мужчины. К несчастью, водитель «Кии» погиб на месте ДТП.

В тот же день в 15 микрорайоне Липецка около 8 часов утра 26-летняя девушка на «Ладе-Гранте» въехала в «Приору», за рулем которой был 27-летний парень. В этой аварии пострадала 50-летняя пассажирка «Приоры». Ее увезли в больницу, оказали помощь и отпустили. Как сообщает ГИБДД региона, причиной аварии стал неправильный выбор дистанции.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона в двух авариях один человек пострадал, один – погиб. ДТП без пострадавших зарегистрировали 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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