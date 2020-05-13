Поворот с Тамбовской трассы на Плеханово под Липецком закроют до конца года

13 Май 2020 2020-05-13T12:11:46+03:00

Часть дороги закроют до конца года - как объехать Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

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В Липецкой области перекрывают участок межрайонной дороги. Поворот с трассы Липецк-Тамбов в сторону Плеханова закроют в пятницу, 15 мая. Как сообщает областной управление дорог и транспорта, это связано со строительством путепровода, где дорога Сселки – Плеханово – Грязи пересекается с трассой Орел – Тамбов. Путепровод возводят в рамках строительства трассы Восточный обход в Липецке.

Участок трассы будет закрыт почти до конца года – с 15 мая до 20 декабря. Движение перекрывается в сторону сел Головщино и Плеханово, куда теперь можно попасть только со стороны Сселок.

При этом съезд на трассу в сторону Большого Самовца и Грязей все также осуществляется по временной схеме объезда. Федеральная трассы не перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU