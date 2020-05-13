2020-05-13T12:49:40+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Липецке: ожидается мороз – МЧС рекомендует уберечь плодовые деревья

Погода резко ухудшится утром 14 мая, обещают до 2 °С ниже нуля
Лия МУРАДЬЯН
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Как укрыть деревья от мороза веснойКак укрыть деревья от мороза веснойФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области ожидается резкое ухудшение погоды, в связи с чем МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Липецке стремительно упадет утром 14 мая – столбик термометра опустится до 2 градусов мороза.

Столь резкое падение температуры в середине мая опасно тем, что может погубить урожай. В связи с чем МЧС рекомендует уберечь от мороза плодовые деревья. Сохранить тепло деревьям поможет завеса из дыма, также можно укрыть кроны пленкой, бумагой или брезентом. В больших сельскохозяйственных садах можно ночью распылить на ветви и бутоны небольшое количество воды.

Кроме этого 13 мая в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Согласно долгосрочному прогнозу, существенного потепления в Липецке в мае не ожидается. Дождливая и ветреная погода продержится почти до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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