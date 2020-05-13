История со сбитым велосипедистом в Липецке, которого выкинули в овраг не подтверждается

13 Май 2020 2020-05-13T16:16:40+03:00

В полиции пока не нашли подтверждения ДТП с человеком, которого увезли на «Газели» [видео]

Изменить размер текста: A A

В Липецке разбираются в истории с загадочным ДТП, которое якобы произошло 7 мая. Со слов родственников в соцсетях, в тот день на улице Баумана грузовая «Газель» сбила 64-летнего мужчину, который ехал на работу на велосипеде. После чего произошло невообразимое: пострадавшего подняли с дороги, закинули в кузов, куда-то вывезли и выбросили в овраг умирать. Мужчина якобы успел позвонить родственникам и сообщить, что лежит в какой-то яме, после чего у него разрядился телефон.

В Липецке разбираются, как велосипедист оказался в больнице .vk.com/myregion48

В подтверждение предоставили только фрагмент видео, как велосипедист едет по дороге. Как уверяют родные, пострадавшего нашли в районе села Ситовка с тяжелыми травмами. Сейчас он в больнице. При этом члены семьи сообщили, что есть свидетели ДТП с улицы Баумана, которые якобы видели, как сбитого человека грузили в «Газель».

По сообщению сразу началась проверка, но никаких следов ДТП пока не нашли.

– В ходе проверки установили, что информация о ДТП с участием «Газели» не подтверждается, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Указанные в сообщении очевидцы событий факт ДТП отрицают.

Мужчина действительно лежит с тяжелыми травмами в больнице, но как именно он пострадал, неизвестно. Проверка продолжается, полиция ищет других возможных очевидцев или свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU