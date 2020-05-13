Перенос ЕГЭ в Липецке 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

13 Май 2020 2020-05-13T16:41:48+03:00

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В Липецкой области, как и по всей стране, из-за коронавируса перенесли ЕГЭ. По данным пресс-службы регионального управления образования и науки, об этом сообщил заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк. Эпидемиологическая ситуация в стране требует необходимых мер защиты здоровья детей и педагогов. Поэтому органы здравоохранения рекомендовали перенести экзамены с 8 июня на более поздний период.

Пока точную дату старта ЕГЭ не озвучили. Но это сделают в ближайшие дни. Кстати, сдавать единый государственный экзамен в этом году будут только те 11-классники,которые планируют поступать в ВУЗы. Остальным отметки могут выставить по итогам года. То есть им обязательные предметы можно не сдавать.

Кроме того, 9-классники сдавать ОГЭ не будут. Им выставят итоговые оценки на основании годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU