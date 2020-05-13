2020-05-13T19:35:20+03:00
Общество

В Липецке и области клещи покусали более 500 человек

Пострадали 228 детей
Юлия КЛЮЕВА
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В основном, клещи нападают на липчан на природе и дачахВ основном, клещи нападают на липчан на природе и дачахФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 7 мая клещи покусали 513 человек в Липецкой области. Из них 228 детей. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, в прошлом году за этот же период времени клещи напали на 1 104 липчан.

Специалисты проверили 368 клещей. Из них 47 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза. Еще 12 - переносчики гранулоцитарного анаплазмоза человека. 1 - возбудителем моноцитарного эрлихиоза. Пока в регионе зафиксирован 1 случай заражения клещевым боррелиозом.

В 71,3% случаях клещи напали на липчан на территориях приусадебных участков. В 17,7% - на природе. В 6,04% случаях - в садоводческих товариществах. В парках с клещами познакомились 2% пострадавших. На кладбищах - 1,2%.

Акарицидные обработки провели на 433,3 га региона. Дезинсекцию до сих пор не провели власти Добринского, Лебедянского, Добровского и Усманского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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