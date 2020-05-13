Из-за черепахи из Красной книги в Липецке заблокировали сайт

13 Май 2020 2020-05-13T19:58:28+03:00

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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выявила сайт, где продавали болотную черепаху. Как оказалось, это животное занесено в Красную книгу РФ. Объявление было доступно для всех, что нарушает законодательство.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, данные действия попадают под статью 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Российской Федерации". Природоохранная прокуратура обратилась в суд. Представитель ведомства потребовал признать информацию о продаже болотной черепахи запрещенной. А также заблокировать сайт.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU