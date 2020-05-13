Из-за черепахи из Красной книги в Липецке заблокировали сайт
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура выявила сайт, где продавали болотную черепаху. Как оказалось, это животное занесено в Красную книгу РФ. Объявление было доступно для всех, что нарушает законодательство.
Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, данные действия попадают под статью 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Российской Федерации". Природоохранная прокуратура обратилась в суд. Представитель ведомства потребовал признать информацию о продаже болотной черепахи запрещенной. А также заблокировать сайт.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU