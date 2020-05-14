В Липецке водитель «Дэу» погиб, врезавшись в дерево

14 Май 2020 2020-05-14T09:30:30+03:00

Всего за сутки на дорогах области в 7 ДТП пострадали 8 человек, 1 – погиб

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Трагическая авария произошла 13 мая на трассе Липецк – Мичуринск в черте города. Около 5 часов утра не справился с управлением 43-летний водитель «Дэу-Нексии». Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. К несчастью, водитель погиб на месте ДТП.

Еще одна серьезная авария произошла на трассе «Дон» в Становлянском районе около 21.00. Там 50-летний водитель большегруза ДАФ въехал в стоящую впереди «Ладу-Калину» с 24-летней девушкой за рулем. Пострадала сама девушка и ее 26-летний пассажир. По данным ГИБДД региона, причина ДТП – несоответствие скорости условиям на дороге.

В тот же день в Ельце на улице Коммунаров около 14.30 39-летний водитель УАЗа ударил на перекрестке ВАЗ-2109, от удара «девятку» отбросило на стоявший автобус ПАЗ. Пострадали 39-летний водитель и 78-летняя пассажирка ВАЗа. Причина – нарушение очередности проезда.

В самом Липецке в 18.30 на улице Терешковой 17-летний мотоциклист влетел в «Субару» с 59-летним водителем. Подросток попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU