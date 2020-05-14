Дерзкая попытка ограбления банка под Липецком: выстрелили из ружья в камеру и потребовали деньги

14 Май 2020 2020-05-14T11:25:47+03:00

Забрать наличные не удалось, налетчики скрылись на машине с воронежскими номерами

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Дерзкий налет на отделение «Сбербанка» в Липецкой области произошел в селе Талица Елецкого района Липецкой области еще 8 мая. В помещение ворвались двое вооруженных мужчин, с порога выстелили из охотничьего ружья в камеру наблюдения и потребовали деньги.

Как стало известно «КП-Липецк», сотрудник банка в этот момент находился за бронированным стеклом, поэтому ему ничего не угрожало и выполнять требования налетчиков никто не собирался. Заметив, что работник банка вызвал группу быстрого реагирования, грабители быстро скрылись.

В пресс-службы Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк официально подтвердили инцидент.

– Наличность не похищена, пострадавших нет, – уточнили в пресс-службе. – В интересах следствия подробности не раскрываем.

Как выяснилось, налетчики были в масках и перчатках. Грабители передвигались на внедорожнике «Нива-Шевроле» серого цвета с воронежскими номерами – 136 региона.

ИСТОЧНИК KP.RU