2020-05-14T14:38:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек

14 мая из больницы выписали еще 24 переболевших COVID-19
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке увеличивается количество людей, которые перенесли коронавирус. По данным оперативного штаба, 14 мая лечение благополучно завершили еще 24 человек. Всего в Липецкой области выздоровели после коронавируса 258 пациентов.

В настоящее время, судя по ежедневным новым случаям заражения COVID-19 в Липецке, ухудшения эпидемиологической ситуации по вирусу не наблюдается – в день регистрируют до 50 новых зараженных.

Людей с легкой формой течения вируса отправляют лечиться дома, пациенты с хроническими заболеваниями и осложнениями остаются в больнице. Напомним, что всего с начала пандемии в Липецке коронавирусом заразились 1036 человек. Зараженными остаются 775 жителей область, больше половины из которых болеют легкой формой вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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