В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции

14 Май 2020 2020-05-14T14:57:20+03:00

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В Липецке коронавирусом заразились три сотрудника УМВД по городу. Как сообщили в пресс-службе областного управления, заболевание протекает в легкой форме, зараженные находятся на домашнем лечении.

Всех сотрудников полиции, кто мог контактировать с зараженными, изолировали. Территорию всех городских отделов полиции полностью продезинфицировали – обеззаразили все служебные помещения, а также места, где принимают заявления и держат задержанных.

– Все отделы полиции работают в штатном режиме, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Санитарная обработка помещений в Управлении и во всех районах области проводится регулярно. Все сотрудники оснащены перчатками и масками, личный состав под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU