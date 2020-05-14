В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
В Липецке коронавирусом заразились три сотрудника УМВД по городу. Как сообщили в пресс-службе областного управления, заболевание протекает в легкой форме, зараженные находятся на домашнем лечении.
Всех сотрудников полиции, кто мог контактировать с зараженными, изолировали. Территорию всех городских отделов полиции полностью продезинфицировали – обеззаразили все служебные помещения, а также места, где принимают заявления и держат задержанных.
– Все отделы полиции работают в штатном режиме, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Санитарная обработка помещений в Управлении и во всех районах области проводится регулярно. Все сотрудники оснащены перчатками и масками, личный состав под медицинским наблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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