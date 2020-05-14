Со дворов Липецка эвакуируют автохлам

14 Май 2020 2020-05-14T15:33:54+03:00

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С начала года со дворов Липецка вывезли 10 разукомплектованных автомобилей. Этой работой занимаются представители управлений округов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, больше всего брошенных машин обнаружили в Октябрьском округе. Там их 11. Но добровольно владельцы своих железных коней так и не вывезли. Поэтому 4 автомобиля уже готовят к принудительной эвакуации. Документы по оставшимся машинам находятся в работе.

В Советском округе выявили 6 автомобилей. Из них 3 вывезли липчане сами, 1 - эвакуируют, а по остальным идет работа. В Правобережном округе все брошенные машины убрали владельцы - 4 транспортных средства. В Левобережном - аналогично. Вывезли 3 разукомплектованных автомобиля.

Напомним, что липчане должны успеть переместить машину за 30 календарных дней. Если в этот срок никаких действий не предпринято, транспорт эвакуируют, а после утилизируют.

ИСТОЧНИК KP.RU