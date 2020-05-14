2020-05-14T19:24:20+03:00
Общество

МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай

В субботу утром синоптики прогнозируют -1 градус
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Мороз может погубить урожай в ЛипецкеМороз может погубить урожай в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Спасатели предупреждают липчан об опасном меторологическом явлении. Оно ожидается в Липецке и области в субботу утром, 16 мая. Речь идет о заморозках.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в выходной температура воздуха опустится до -1 градуса. Такие причуды погоды могут навредить урожаю. Специалисты рекомендуют организовать дымление плодовых деревьев, укрыть их защитным материалом. Лучше для этого взять гофрированную бумагу, брезент, агроткань, пузырчатую пленку. То, что обладает малой теплопроводностью.

Кстати, в пятницу 15 мая в областном центре ожидаются дожди. Днем до 13 градусов выше ноля. Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре - до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай
Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020: за сутки в городе заболели 22 человека
В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус
Со дворов Липецка эвакуируют автохлам
Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек
В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек
Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке не повлияют на зачисления в детские сады
Дерзкая попытка ограбления банка под Липецком: выстрелили из ружья в камеру и потребовали деньги
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 14 мая: еще 46 пациентов с COVID-19
Из-за строительства «Восточного обхода» в Липецке меняются маршруты пригородных автобусов
В Липецке водитель «Дэу» погиб, врезавшись в дерево
Ослабление режима самолизоляции в Липецкой области: автобусы внутри региона вернулись к старому расписанию
Из-за черепахи из Красной книги в Липецке заблокировали сайт
В Липецке и области клещи покусали более 500 человек
Сбербанк продлевает срок действия карт
Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: город лидирует по числу больных в регионе
Медучреждениям Липецка передали 10 реанимобилей
Перенос ЕГЭ в Липецке 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
История со сбитым велосипедистом в Липецке, которого выкинули в овраг не подтверждается
Коронавирус в Липецке, новости на 13 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 386 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 мая 2020 года: переболели еще 27 человек
В Липецке сильный ветер повалил на дорогу деревья
Штормовое предупреждение в Липецке: ожидается мороз – МЧС рекомендует уберечь плодовые деревья
Поворот с Тамбовской трассы на Плеханово под Липецком закроют до конца года
Липчан просят не попадаться на уловки мошенников, получая выплаты для семей с детьми через госуслуги