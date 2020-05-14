МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай

14 Май 2020 2020-05-14T19:24:20+03:00

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Спасатели предупреждают липчан об опасном меторологическом явлении. Оно ожидается в Липецке и области в субботу утром, 16 мая. Речь идет о заморозках.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в выходной температура воздуха опустится до -1 градуса. Такие причуды погоды могут навредить урожаю. Специалисты рекомендуют организовать дымление плодовых деревьев, укрыть их защитным материалом. Лучше для этого взять гофрированную бумагу, брезент, агроткань, пузырчатую пленку. То, что обладает малой теплопроводностью.

Кстати, в пятницу 15 мая в областном центре ожидаются дожди. Днем до 13 градусов выше ноля. Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре - до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU