Последний звонок в Липецке 2020 планируют провести 30 мая в формате онлайн

15 Май 2020 2020-05-15T07:48:29+03:00

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В этом году последние звонки в школах планируют провести в виртуальном формате. Как сообщила в своем инстаграм председатель департамента Светлана Бедрова, пока точной официальной информации нет, но она должна появиться в ближайшее время.

Так, 9-классники и выпускники должны закончить учиться 29 мая. На следующий день для них прозвенят "последние звонки онлайн". С 1 по 7 июня девятиклашкам выдадут аттестаты.

Напомним, что ОГЭ в этом году отменили. Итоговые оценки поставят на основе годовых. А старт ЕГЭ передвинули с 8 июня на более поздний срок. При этом выпускники, которые не собираются поступать в вузы, единый государственный экзамен могут не сдавать. Для остальных планируют сделать экзамены только по профильным предметам. В департаменте ждут конкретных пояснений от вышестоящих ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU