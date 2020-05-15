2020-05-15T10:44:29+03:00
Общество

В Липецке автоинспекторы проверят автобусы, такси и тюнингованные машины

С помощью нового прибора сотрудники ГИБДД проконтролируют выбросы выхлопных газов и измерят люфт рулевого колеса
Юлия КЛЮЕВА
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Автоинспекторы Липецка выйдут в рейдАвтоинспекторы Липецка выйдут в рейдФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 15 мая, автоинспекторы проверят техническое состояние машин города. Для этого они используют новые приборы, которые появились в ГИБДД в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автодороги". Они позволят контролировать выбросы выхлопных газов, а также измерять люфт рулевого колеса.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, особое внимание уделят такси и автобусам. Также акцент будет сделан на тюнингованные авто - на заниженные машины, с большими колесами и другими изменениями конструкции, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

Напомним, что при наличии технических неисправностей водителям грозит штраф в 500 рублей. Должностное лицо, выпустившее такой транспорт на линию, заплатит 8 тыс. рублей. При заведомо неисправных тормозах, рулевого управления или сцепления, машину эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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