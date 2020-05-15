2020-05-15T11:08:39+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП с иномарками пострадал 2-летний ребенок

Малышу оказали помощь медики [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В ДТП в Липецке пострадал малышВ ДТП в Липецке пострадал малышФото: Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 3 407 нарушений правил дорожного движения. Так, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 63 человека не пристегнулись во время движения. 3000 раз автомобилисты превысили скорость. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 24 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Одна из таких - на улице Кривенкова. Там столкнулись легковушка и маршрутка.

В Липецке столкнулись легковушка и маршрутка.vk.com/myregion48

Также случилось 4 ДТП, итог которых менее оптимистичен. В минувший четверг, 14 мая, на улице Московская в Липецке столкнулись две иномарки. "Шкода Октавия" врезался в "Шевроле Лачетти". Пострадал пассажир первой машины - 2-летний ребенок. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Липецком районе на трассе Орел-Тамбов автоледи за рулем "Лады Гранты" впечаталась в "Дэу Нексия". Пострадал 45-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу, где осмотрели, а затем отпустили.

В Ельце водитель "Киа Рио" сбил 30-летнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. Последнего госпитализировали.

ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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