В Липецке перекроют выезд с второстепенки улицы Водопьянова на Папина

15 Май 2020 2020-05-15T12:36:46+03:00

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В Липецке продолжается ремонт на улице Водопьянова. В эту пятницу, 15 мая, в том районе перекроют одну из дорог. Речь идет о выезде с второстепенного дублера улицы Водопьянова на улицу Папина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такая мера увеличит скорость прохождения перекрестка Папина-Водопьянова-Меркулова, а также пропускную способность улицы Папина. Удастся избежать задержек автобусов.

Заехать на второстепенку улицы Водопьянова можно со стороны 15 микрорайона. Водители могут сделать это за остановкой "Музыкальное училище", либо свернуть за остановкой "23 микрорайон". Участников движения просят быть внимательнее во время проезда реконструируемого объекта.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".

В Липецке перекроют выезд с Водопьянова на ПапинаФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU