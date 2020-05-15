В Липецке спасатели помогли вытащить пострадавшего дальнобойщика из КамАЗа

15 Май 2020 2020-05-15T14:27:22+03:00

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В минувший четверг, 14 мая, на Сокольской стоянке большегрузов в Липецке развернулась целая операция. Спасатели извлекали больного из кабины КамАЗа.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, липецкий дальнобойщик получил серьезную травму позвоночника в другом регионе. В областной центр его привез напарник. Но вот самостоятельно достать пострадавшего из высокой машины и передать в руки медиков не удалось. На помощь пришли спасатели.

Смена под руководством Виталия Вишнякова выполнила свою работу быстро и мастерски. За действиями специалистов наблюдали врачи скорой помощи, подсказывая, как обращаться с больным.

В пресс-службе уточнили, что часто спасатели спешат к пенсионерам, которых нужно перенести в карету скорой помощи, либо к тем кто упал и не смог сам подняться. В 2019 году на сигналы социальной помощи населению спасатели выезжали 136 раз. С начала 2020 года выполнено около 60 таких заявок. По многим адресам ситуации повторяются.

ИСТОЧНИК KP.RU