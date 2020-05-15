2020-05-15T16:29:09+03:00
Происшествия

В Липецке сотрудника миграционной службы поймали на незаконной выдаче паспортов

Сотруднику УМВД грозит штраф до 300 тысяч рублей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке в незаконной выдаче паспортов заподозрили сотрудника отдела по вопросам миграции городского управления МВД. По версии следствия, в 2018 году, проявив небрежное отношение к службе, госслужащий незаконно выдал российский паспорт гражданину Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба областного СКР, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 292.1 – незаконная выдача паспорта лицу без гражданства Российской Федерации. Расследование еще продолжается и все подробности устанавливаются.

В случае если вину сотрудника миграционного отдела докажут, ему грозит минимум штраф до 300 тысяч рублей, максимум – лишение права занимать определенные должности в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке сотрудника миграционной службы поймали на незаконной выдаче паспортов
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: у 430 человек подозревают инфекцию
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 мая 2020 года: выписали 29 человек
В Липецке спасатели помогли вытащить пострадавшего дальнобойщика из КамАЗа
В Липецке перекроют выезд с второстепенки улицы Водопьянова на Папина
Игорь Артамонов: «В Липецкой области прием документов на получение пособий начнется на 10 дней раньше»
В Липецке в ДТП с иномарками пострадал 2-летний ребенок
В Липецке автоинспекторы проверят автобусы, такси и тюнингованные машины
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 мая 2020 года: 48 новых больных
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: за отсутствие масок жителей оштрафовали на 21000 рублей
Последний звонок в Липецке 2020 планируют провести 30 мая в формате онлайн
МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай
Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020: за сутки в городе заболели 22 человека
В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус
Со дворов Липецка эвакуируют автохлам
Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек
В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек