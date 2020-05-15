В Липецке сотрудника миграционной службы поймали на незаконной выдаче паспортов

15 Май 2020 2020-05-15T16:29:09+03:00

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В Липецке в незаконной выдаче паспортов заподозрили сотрудника отдела по вопросам миграции городского управления МВД. По версии следствия, в 2018 году, проявив небрежное отношение к службе, госслужащий незаконно выдал российский паспорт гражданину Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба областного СКР, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 292.1 – незаконная выдача паспорта лицу без гражданства Российской Федерации. Расследование еще продолжается и все подробности устанавливаются.

В случае если вину сотрудника миграционного отдела докажут, ему грозит минимум штраф до 300 тысяч рублей, максимум – лишение права занимать определенные должности в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU