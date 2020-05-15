Липчанин избил ногами двух незнакомок, которые отказались провести с ним время

15 Май 2020 2020-05-15T19:39:30+03:00

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В Липецке возбудили уголовное дело по странному случаю, который произошел еще в прошлом году. Согласно материалам дела, 9 сентября 2019 года на улице Плеханова к двум девушкам пристал незнакомец. Ухажер настойчиво предлагал провести с ним время, но барышни отказались, что стало поводом для нападения.

– Обвиняемый из хулиганских побуждений в ответ на отказ двух ранее незнакомых ему девушек от совместного время препровождения, поверг их избиению ногами, – сообщает прокуратура.

Избил ногами так, что обе попали в больницу. Изначально уголовные дела возбудили, но состава преступления не нашли и прекратили. Проверяя материалы, прокуратура не согласилась с таким решением и потребовала возобновить следствие. В итоге хулигану вменили причинение легкого вреда здоровью и побои – статьи 115 и 116 УК. Дело передали в суд, мужчине грозит до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU