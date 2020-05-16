2020-05-16T10:45:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 16 мая 2020 года: 49 новых случаев COVID-19

Общее число заразившихся с начала эпидемии составило 1133 человека
Лия МУРАДЬЯН
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По данным оперативного штаба на утро 16 мая 2020 года число заболевших коронавирусом в Липецке с начала эпидемии составило 1133 человека. Этим утром подтвердились 49 новых случаев COVID-19.

Вместе с тем в регионе выздоровели 287 человек, трое, к несчастью умерли. С учетом выздоровевших и погибших, число активно зараженных коронавирусом в Липецкой области на данный момент составляет 846 человек.

Большая часть из них переносят коронавирус в легкой форме и получают лечение на дому. В больницах с диагнозом «коронавирусная инфекция» остаются около 200 человек. Еще более 400 жителей Липецкой области также лежат в госпиталях с подозрением на выделение вируса. Случаи заражения регистрируют во всех районах области, но большая часть зараженных приходится на сам город Липецк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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