2020-05-16T13:50:23+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись в Липецке на рельсах и парализовали движение трамваев

«Фольксваген» и «Шкода» не поделили рельсы на улице Сырская [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на рельсах в ЛипецкеДТП на рельсах в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Авария случилась этим утром, 16 мая, на Сырской улице в Липецке. Там в районе одноименной остановки прямо на трамвайных рельсах столкнулись «Шкода Октявия» и «Форд Фокус».

ДТП в районе остановка "Село Сырское".

Удар был такой силы, что «Октавию» вылетела на газон и встала на рельсах, «Форд» остался на перекрестке, затруднив движение другим автомобилистам. Обе иномарки получили серьезные повреждения. Разбитые машины на некоторое время парализовали движение трамваев на том участке.

ДТП на Сырской улице Фото: Юлия КЛЮЕВА

ДТП на Сырской улицеФото: Юлия КЛЮЕВА

Как именно произошла авария, кто кому и не уступил и кто виноват, разбирались на месте автоинспекторы. На момент съемки видео едва не случилось еще одно ДТП – перед «Вольвой» резко повернул налево водитель «Гранта», но иномарка вовремя остановилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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