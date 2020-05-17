2020-05-17T11:42:32+03:00
Общество

Более 60 домов в Липецке останутся без воды 18 мая

В это время рабочие будут устранять утечку на водоводе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Воды не будет с 10.00 до 20.00.Воды не будет с 10.00 до 20.00.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Жители трех улиц Липецка на день останутся без воды. Как сообщили в АО «ЛГЭК», в понедельник, 18 мая, специалисты будут устранять утечку на водоводе Д-150 мм по адресу: ул. Неделина, 41. Поэтому с 10.00 до 20.00 питьевую воду отключат по следующим адресам:

- пр. Победы, 3; 5; 5а; 7; 7а; 11; 15; 17; 19; 19а; 21; 21в; 25; 27;

- ул. Неделина, 9; 11; 13; 15; 17; 17а; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 51а;

- ул. Мичурина, 2; 4; 8; 12; 16; 16а; 20; 21; 21/1; 22; 22а; 24; 26; 26а; 26б; 28; 28а; 28б; 28в; 28г; 30; 32; 34; 36; 38; 38а.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175 (городской) и 236-175 (городской и мобильный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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