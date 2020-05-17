Карта распространения коронавируса в Липецкой области 17 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

17 Май 2020 2020-05-17T15:12:48+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области

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За минувшие сутки в регионе выявили 53 новых случая коронавируса. Зараженных зафиксировали в следующих районах и городах: Липецк - 24, Елец - двое, Грязинский район - четверо, Добровский, Елецкий и Усманский районы - по два человека, Лебедянский район - пятеро, Измалковский - один, Липецкий район - 11.

За время эпидемии в Липецкой области заболели коронавирусом 1186 человек, 310 липчан выздоровели, четверо умерли, 872 - на лечении.

В больницах региона находятся 201 человек с диагнозом «коронавирус» и 446 пациентов с подозрением на COVID-19. Получает лечение на дому 671 липчанин с легкой формой болезни. В обсерваторе Данкова - девять человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1 278 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU